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Legacy of Heroes 1.0.5 (Android)
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  5. Legacy of Heroes - Android için Rol Yapma Oyunu

Legacy of Heroes

1.0.5
Android
Legacy of Heroes
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Android tabanlı mobil cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, sihirli bir dünyada sunulan geniş bir haritada özgürce savaşabilme imkanı veren sürükleyici bir rol yapma oyunudur.

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu büyülü bir dünyanın kapılarını siz oyunculara açan mükemmel bir rol yapma oyunudur.

Legacy of Heroes mobil oyununda batı kökenli büyülü bir dünyada yer alan eşsiz kahramanların tadını çıkaracaksınız. Rol yapma tarzında ilerleyen oyunda özgürce dolaşacağınız bir harita olması da oyun keyfini artırırken, dövüştükçe karakteriniz güçlenecek. Ayrıca küçük karakterleri ekibe dahil ederek de gücünüze güç katabilir ve oluşturduğunuz dev ailenin hakimi siz olabilirsiniz.

3 boyutlu grafikleriyle güzel bir atmosfer yaratılan oyunda hikayeyi de takip ederek oynarsanız gerçekten oyundan çok zevk alacaksınız. Keyifle oynayacağınız Legacy of Heroes mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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