Kendi tasarlayacağınız karakterleri yöneterek zorlu görevler üstleneceğiniz ve rakiplerinizle online RPG savaşlarına katılacağınız Legend Holy Glory, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici karakter tasarımları ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun tutkunların sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklerle ve silahlarla donatılmış savaş kahramanlarını kontrol ederek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet kazanarak seviye atlamaktır.

Dilediğiniz karakteri seçerek görev haritasındaki aksiyon bölgelerine gidebilir ve dev yaratıklarla savaşabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız ve aksiyona doyacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ölümcül savaş aletleri ve farklı saldırı taktikleriyle donatılmış birbirinden güçlü onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça erişeceğiniz yüzlerce yeni kostüm ve savaş aleti bulunmaktadır. İstediğiniz savaşçıyı seçerek oyuna başlayabilir uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Legend Holy Glory, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden popüler bir oyundur.