Legend of Solgard, Candy Crush oyunuyla tanıdığımız sonrasında farklı türde kaliteli yapımlarla karşımıza çıkan King’in fantastik rpg oyunu. Mükemmel ötesi grafikler sunan rol yapma oyunu klasik dünyayı kurtarma üzerine kurulu ancak ordunuzu oluşturan kahramanlar insan değil. Savaşa odaklanan aksiyon rpg oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

King’in konsol kalitesinde mobil rpg oyunu Legend of Solgard, yaratıkların yaşam sürdüğü bir dünya olan Solgard’da geçiyor. Tüm dünyayı buza dönüştüren, yaşayan canlıları da buz kristallerinde mahsur bırakan Ragnarok, dünyanın sonunu getirmek üzere ve bunu durdurabilecek tek kişi Embla. Güneş Tanrısı’nın güçleriyle ordunuzu kurup dünyayı tehdit eden şeytani güçlere karşı savaşıyorsunuz. Buzlu kötülükle savaşacak kahramanları oyun ilerledikçe topluyorsunuz. Hayvan, yarı insan ve yaratıklardan oluşan güçlü bir orduya sahipsiniz. Kahramanlarınız savaştıkça daha da güçleniyor.

Legend of Solgard Özellikleri: