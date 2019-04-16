LegFish, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan LegFish, reflekslerinizi sınayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Hem eğlenceli hemde eşsiz bir mobil oyun olan LegFish ile farklı dansları yapıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirerek daha fazla puanlar kazanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı dansların kilitlerini açabileceğiniz oyunda renkli görseller yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm LegFish, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız LegFish sizleri bekliyor.

LegFish oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.