Büyüleyici bir ormanı keşfetmeye çalışacağımız Leo and Tig ile birbirinden farklı hayvanlar ile etkileşime girecek, sürükleyici bir maceraya çıkacağız.

Android ve iOS platformunda oyunculara keyifli zaman vadeden Leo and Tig oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu.

Sevimli tavşan Willy ile gizemli ve büyülü bir ormanı keşfedeceğimiz yapım içerisinde farklı zorluklar, farklı tehlikeler ve farklı içerikler ile karşılaşacağız. Bataklıkların gizemlerini ortaya çıkaracağımız oyun da yepyeni arkadaşlar da edineceğiz.

Animasyonlarla dolu bir ormanda ilerleyeceğimiz yapım da dikkatli ve bir o kadar da becerikli olacağız. Bireysel karakterimiz ile zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağımız oyun içerisinde her karakterin kendine özgü yetenekleri de olacak.

Eğitici mini oyunlara da ev sahipliği yapan Leo and Tig 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.