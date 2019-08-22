LifeAfter: Night falls, hayatta kalma mücadelesi verip aksiyon ve macera dolu sahnelerin arasına daldığınız bir oyundur. Keyifli bir şekilde oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda mobil aksiyon oyun deneyimini en üst düzeyde yaşayabiliyorsunuz. Android platformunda oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.

Yıkıcı etkiye sahip virüsler, birbirinden korkutucu zombiler ve çok daha fazlasına sahip olan oyunda hem kendi yiyeceklerinizi yapıyor hemde kalacak yerinizi inşa ediyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir hayatta kalma oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda her türlü detay düşünülmüş durumda. Gelişmiş bir craft sistemine de sahip olan oyunda kendinize farklı silahlar da yapabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda kaliteli görseller ve sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. İnsanlık ırkının devam etmesi için mücadele ettiğiniz LifeAfter: Night falls oyununu sakın kaçırmayın.

LifeAfter: Night falls oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.