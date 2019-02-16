Mobil arcade oyunları arasında ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor Light-It Up eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Renkli bir yapıya sahip olan ve tek bir parmak hareketi ile oynayabileceğimiz yapımda karakterimiz ile ilerlemeye çalışacağız. Oldukça basit bir yapıya sahip olan oyunda bir çöp adamı yönlendirecek ve rengarenk bir içerik ile karşılaşacağız. Neon şekiller üzerinde ilerleyeceğimiz yapımda oyuncular zıplayarak nesneler üzerinde ilermeye çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Light-It Up, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanı alırken iki farklı mobil platformda da 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.