İndir 51.00 MB
Light-It Up 1.4.4 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Light-It Up - Android İçin Arcade Oyunudur

Light-It Up

1.4.4
Android
Light-It Up
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Çöp adamımız ile ilerlemeye çalışacağız.

Mobil arcade oyunları arasında ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor Light-It Up eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Renkli bir yapıya sahip olan ve tek bir parmak hareketi ile oynayabileceğimiz yapımda karakterimiz ile ilerlemeye çalışacağız. Oldukça basit bir yapıya sahip olan oyunda bir çöp adamı yönlendirecek ve rengarenk bir içerik ile karşılaşacağız. Neon şekiller üzerinde ilerleyeceğimiz yapımda oyuncular zıplayarak nesneler üzerinde ilermeye çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Light-It Up, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanı alırken iki farklı mobil platformda da 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü