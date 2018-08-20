Light Up - Escape, karanlıktan kaçma mücadelesi verdiğiniz, zıplamaya dayalı oynanış sunan platform oyunu. Zıplamalı arcade türü mobil oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Dinamik fizikleri, gerçek zamanlı ışık efektlerinin göze çarptığı minimal grafikleri, kolay kontrolleri ile harika bir arcade oyun bizlerle. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

Işıklı kare formunda karakterlerin yerine geçtiğiniz iki boyutlu platform oyununda yolu aydınlatarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Dokunduğunuz yer anında aydınlanıyor. Hiçbir engel yok, tuzaklar yok, süre sınırlaması gibi heyecan verici unsurlar yok. Peşinizden sizi takip eden karanlık dışında hiçbir düşmanınız yok. Boşluğa düşmediğiniz sürece oyun devam ediyor.