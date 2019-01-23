Skyborne Games Inc imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan LightSlinger Heroes bir rol oyunudur.

İki farklı mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım gerçek zamanlı olarak farklı ülkelerdeki oyuncuları karşı karşıya getiriyor. PvP arena maçlarının yer aldığı oyunda çarpıcı grafik açıları ve sürükleyici bir yapı yer alıyor. Gerçek zamanlı PvP maçlarında boy göstereceğimiz mobil oyunda taktikler geliştirerek en güçlü ekipleri oluşturmaya çalışacağız.

Fantastik bir oynanışa sahip olan yapımda birbirinden farklı devasa canavarlar ve yaratıklar da boy gösterecek. Seviye sistemininde yer aldığı oyunda karakterlerimizi ne kadar güçlendirirsek o kadar hızlı seviye atlayacak ve daha etkili olacaklar. Görselleri bakımından oldukça sağlam görünen yapım ücretsiz fiyat etiketi ile de her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Dileyen oyuncular hemen indirebilir ve oyunu deneyebilirler.

İyi eğlenceler dileriz.