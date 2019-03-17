Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Little Big Snake, böcekleri ve çeşitli yaratıkları yiyerek yılanınızı büyütmeye çalışacağınız aksiyon dolu bir oyundur.

Eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, seçtiğiniz yılan karakteri ile zorlu parkurlarda ilerleyerek karşınıza çıkan yaratıkları yemek ve daha büyük bir yılana sahip olmaktır. Yılanınızı çeşitli yönlerde hareket ettirerek diğer yılanlara çarpmadan ilerlemeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Online özelliği sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele verebileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Parkurlarda yiyebileceğiniz böcekler, kırkayaklar, 3 gözlü canavarlar ve daha birçok farklı yaratık yer almaktadır. Bu yaratıkları yiyerek yılanınızı sürekli büyütebilir ve diğer yılanlara kafa tutabilirsiniz. Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Little Big Snake, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.