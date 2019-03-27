Esrarengiz olayların gerçekleştiği ürkütücü bir kasabada yolculuk yaparak gizemli olayları aydınlatabileceğiniz Living Legends: Bound, mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, terk edilmiş bir kasabada dolaşarak gizli nesnelere ulaşmak ve ipuçları toplayarak olayları çözmektir. Oyun, çalışmak için bir kasabaya giden ve birkaç gündür haber alınamayan bir karakterin başından geçen maceralardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kocasını aramak için kasabaya giden bir kadın karakteri yöneterek görevleri tamamlamalısınız. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca gizemli mekan ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Bu kasabada birçok şüpheli karakterle karşılaşabilir ve esrarengiz olaylara şahit olabilirsiniz. İpucu toplayarak sır dolu olayları çözebilir ve kayıp insanları bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Living Legends: Bound, kaliteli bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.