Llimoo Pole Fighter, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zevkli bir mobil arcade oyunudur. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda rakiplerinizle dövüşüyor ve galip gelmek için mücadele ediyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda nostaljik bir atmosfer bulunuyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. bu tarz oyunları seviyorsanız beğerenek oynayabileceğinzi düşündüğüm Llimoo Pole Fighter, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda basit kontroller yer alıyor. Hem eğlenceli hemde zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda mizahi öğeler de yer alıyor. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Street Fighter havasını mobil cihazlarınızda yaşayabileceğiniz bir ortam sunan Llimoo Pole Fighter, sizleri bekliyor.

Llimoo Pole Fighter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.