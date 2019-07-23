Macaron tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Logis Tycoon Evolution ile dünya çapında dağıtımlar gerçekleştirmeye çalışacağız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Logis Tycoon Evolution ile adeta bir kargo şirketi kuracak ve ürünlerin zamanında doğru yerlere ulaştırılmasını sağlamaya çalışacağız. Ülkelere göre para birimleri ile çalışacağımız oyunda her türlü detay incelikle düşünülmüş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım günümüzde yarım milyondan fazla oyuncuya sahip. Aldığı güncellemeler ile kitlesini artırmaya devam eden başarılı oyunda kurduğumuz şirket ile dünya çapında en iyi dağıtıcı olmaya çalışacağız. Renkli dünyası ve detaylı grafikleri ile oyunculara zengin bir içerik sunan yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.