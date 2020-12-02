Loóna: Bedtime Calm & Relax, “uyumada zorluk çekiyorum” diyenler için hazırlanmış sağlık uygulamalarından ve Google tarafından 2020’nin en iyi Android uygulaması seçildi. Loona, stresli bitmek bilmeyen yorucu bir günün ardından rahatlatmanıza, uyumak için doğru moda girmenize yardımcı olan bir uygulama ve bir eşi yok. Loóna, Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Yorucu geçen bir günün ardından yatağa mutlu ve rahatlamış bir şekilde girmeniz, geceleri daha az stresli hissetmeniz için yardımcı olan bir sağlık uygulaması Loona. Loóna Google Play’de rastlayabileceğiniz, Android telefonunuzda yüklü uyku uygulamalarından bir yenisi değil. Loona, doğrudan uykuya geçme tekniklerinin bir listesini sunmuyor, ruh halinizi değiştirerek sizi duygusal olarak uyumaya hazırlayan bir uygulama.

Gün içinde biriktirdiğimiz olumsuz duygular uyku sırasında beynimiz tarafından işlenir ve pekiştirilir bu da duyguların gelecekte tekrar yaşandığında ayrıştırılmasını zorlaştırır. Dahası sinirli, kaygılı, halsiz veya tam tersi heyecanlı ve sevinçli hissetmek uyku başlangıcı ve uykunun en önemli evresi olan REM uykusu için gecikmelere neden olabilir. İnsanlar bunu uyku bozukluğunun semptomlarıyla karıştırırlar ancak bu uyku için yanlış ruh halinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

Loona Nasıl Çalışıyor?

Her gece yeni bir uyku modu alacaksınız. Uyku modu aktivite temelli rahatlama, hikaye anlatımı ve sesleri benzersiz bir şekilde birleştiren rehberli bir oturumdur. Dünyanın stresinden uzaklaşmak, zihninizi sıfırlamak ve uyku için mükemmel bir ruh hali yakalamak için bu oturumları tamamlayın.