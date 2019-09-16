Lord of Estera, anakaraya hükmedecek olan strateji ile birleştirilmiş bir kart savaşı oyunudur. Kahramanlarını topla, onları eğit ve ilerideki düşmanları parçala, yüzlerce heyecan verici macera bekliyor, adını tarihe yazma zamanı geldi; hangi kaderi seçeceksin?

Yenilmez güvertenizi ve farklı karakter seviyesinizi (Elit, Epik, Efsane) inşa etmek için toplam 5 yarışla 60 Kahraman'a kadar kart toplayabilirsiniz. Efsanevi Kahramanlarını uyanış moduna yükselt, zaferi ortaya çıkarmak için düşmanlara doğru yürü. Tüm arkadaşlarınızı oyunu oynamaya ve Estera Mainland tarihinin en güçlü takımını kurmaya davet edin.

Portallar aracılığıyla heyecan verici etkinliklere katılmaktan asla kaçmayın! Gücünüzü yükseltmek için tonlarca bedava elmas ve eşya alabilmek için her gün sizin için mevcut birçok etkinlik bulunuyor.

