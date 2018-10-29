Mobil platformun yakından tanıdığı Wild Wes Games sayısız oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Los Angeles Stories Mad City Clash Crime 2018’i ücretsiz olarak sunuyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Los Angeles Stories Mad City Clash Crime 2018 oyuncuları aksiyon dolu bir dünyaya götürüyor. Şehri yerle bir edebileceğimiz mobil oyun da polisler ile çatışacak, lüks araçlar sürebilecek ve trafiği bir birine katabileceğiz.

Kaliteli grafiklere ve başarılı karakter modellemelerine sahip olan oyunda ilginç bir hikaye ile karşılaşacak ve oyun içerisinde ilerlemeye çalışacağız. Oyunda özgür bir dünya karşımıza çıkacak. 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve Google Play’de oldukça başarılı bir süreç geçiren mobil simülasyon oyunu ses efektleri ile de aksiyon deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Oyunda farklı araçlar, farklı silahlar ve farklı karakterler kullanabilecek, lüks araçlar ile yüksek hızlara ulaşabileceğiz. Buna ek olarak oyun içerisinde çok sayıda farklı mekan da yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.