Lose Weight in 30 Days (30 Günde Kilo Ver), hızlı ve sağlıklı şekilde kilo vermek isteyen kişilere yönelik hazırlanmış bir mobil uygulama. Spor salonlarına ayıracak zaman ve bütçeniz yoksa, evde rahatlıkla uygulanabilecek egzersiz hareketleri veren bu uygulamayı tavsiye ederim. Ev egzersizlerinin yanı sıra diyet planlanlarını da kullanımınıza sunuyor.

Kısa sürede kilo vermek herkesin istediği bir şey ancak bunu sağlıklı şekilde yapabilmek önemli. Android platformunda 2017’nin en iyi sağlık uygulamaları arasında yer alan bu uygulamayla sadece 1 ayda hedef kilonuza ulaşabilirsiniz. Evde ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz egzersizler içeriyor. Egzersiz hareketleri animasyonlarla gösteriliyor. Egzersiz yoğunluğunu elbette kendiniz ayarlıyorsunuz.

Ev egzersiz hareketlerinin yanı sıra düşük kalorili diyet planları da öneren 30 Günde Kilo Ver uygulaması, sağlık verilerinizi Google Fit ile eşitliyor.