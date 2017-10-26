Lost Sphere (Kayıp Küre), Android platformuna özel çıkış yapan ultra zor bir beceri oyunu. Etraftaki tuzaklara takılmadan hedef noktaya ulaşmak için uğraş verdiğiniz oyunda kürenin kontrolünü sağlamak bir hayli zor. İlk bakışta gerçek zorluk düzeyini belli etmeyen oyun, kısa sürede kendisine bağlıyor.

Etkileyici görseller sunan oyunda 15 seviye oyunca göründükleri kadar sağlam durmayan tahta köprüler ve ayrık demir plakalar üzerinde dengede kalarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Kürenin kontrolünü sağlamak için alta konumlandırılmış iri butonları kullanıyorsunuz. Küreyi dengede tutabilmek bir yana tuzakları aşmak çok çok zor. Üzerinize fırlatılan oklar, testere bıçakları, keskin bıçaklı pervaneler dahil aşmanız gereken birçok tuzak var ve bunlar her bölümde değişiyor. Oyun fazla zor olduğundan durak noktaları koyulmuş ve birkaç can hakkınız var.