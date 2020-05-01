Soviet Games’in geçtiğimiz haftalarda erken erişim oyunu olarak Android platformu oyuncularına sunduğu Love, Money, Rock'n'Roll beklenen ilgiyi görmüşe benziyor.

Klasik oyunlar arasına katılan ve Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Love, Money, Rock'n'Roll seksenler temalı bir atmosferi karşımıza çıkarıyor.

Siyasi entrikaların, küreselleşen dünyanın, modern yapının yer aldığı bir içerik yapısı ile oyuncuların karşısına çıkan yapım farklı karakterlere de ev sahipliği yapıyor.

Oyun içerisinde ana karakter olan Nikolai çocukken Sovyetler Birliği'nden Japonya'ya göç eden iki mühendisin oğlu olarak karşımıza çıkacak. Değişen dünyaya ayak uydurup uyduramayacağı bilinmeyen bu karakter çeşitli olayların arasında kalacak.

Android platformuna özgü olarak yayınlanan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ne yazık ki güncelleme almıyor.