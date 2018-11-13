Love Nikki, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Kaliteli grafikleri ve harika atmosferiyle ön plana çıkan oyunda ilginç bir hikayenin içerisine giriyorsunuz. Ayrıca 2018 yılının en iyi Android oyunları ödülüne de aday olan Love Nikki, ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onbinlerce kıyafet ile karakterinizi özelleştirebiliyor ve farklı tasarımlara bürünebiliyorsunuz. Büyülü bir yolculuğa çıkan karakteri yönettiğiniz oyunda zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Her gün farklı türde ve zorlukta görevlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Love Nikki sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Farklı oyun içi etkinliklere de katılabileceğiniz oyunda rengarenk bir oyun atmosferi yer alıyor. Basit oynanışı ve büyüleyici etkisiyle dikkat çeken Love Nikki, sizleri bekliyor.

Love Nikki oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.