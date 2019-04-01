Love Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan Love Rush, reflekslerinizi sınayıp yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Engellerin üstesinden gelip bölümleri geçmeye çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay kontrolleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda heyecan verici bir deneyim yer alıyor. Eşinizi bulmak ve kurtarmak için mücadele etmeniz gereken oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Love Rush sizleri bekliyor.

Love Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.