Uyanmış kahramanlarla toplanın, Lucid Adventure'ı kabuslardan kurtarın ve yeniden birinciliğe doğru yükselin. Aksiyon, kolay kontrol ve bağımlılık hikayeleri sizi bekliyor.

Greates Fantasy World'ü Keşfedin, inanılmaz görevleri ve hikayeleri deneyimleyin. sevimli süper deforme karakterlerle yan kaydırma savaşına dahil olun. Uyanmış kahramanların güçlü becerilerini ve özel görünümünü ortaya çıkarın. Rastgele görünen kabuslara karşı savaşın ve bonus ödüller kazanın.

Guild üyeleri ile Boss Raid oynayın. Ayrıca üyelerin kamp ateşlerinden bonus puanlar kazanın. Skygarden, Material Dungeon, Soulstone Dungeon ve daha fazlasını oynayın: Lucid Adventure sizi bekliyor.