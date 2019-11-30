Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve masa oyunları arasında kedisine yer bulan Ludo All Star, farklı renklere sahip bloklardan oluşan bir platformda zar atarak piyonlarınızı ilerleteceğiniz ve hedef bölgeye herkesten önce ulaşarak puan toplayacağınız eğlenceli bir aile oyunudur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, 4 farklı renge sahip piyonlardan dilediğinizi seçmek ve zar atarak platformda ilerlemektir. Oyuna başlamadan önce her oyuncu zar atar ve en büyük sayıyı atan oyuna başlar.

Attığınız zar sayısı kadar ileri hamlede bulunmalısınız. En kısa sürede hedefe ulaşan oyuncu birinci olur.

Oyunu online olarak oynayabilir ve 2 ya da 4 kişilik seçenekleriyle dünyanın en güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca oyun sırasında canlı sohbet özelliğini kullanarak rakiplerinizle konuşabilir ve oyunu daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Ludo All Star’a sizde ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.