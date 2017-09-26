Lumi's Journey, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.
Lumi's Journey, becerilerinizi ve reflekslerinizi sergileyip zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Bir hayli zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Lumi's Journey, minimal grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda blokların arasından geçmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı öldürmek için tercih edebileceğiniz Lumi's Journey, aynı zamanda Flappy Bird'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Hoş animasyonlarla donatılan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Sınırsız eğlence deneyimi sunan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.
Lumi's Journey Özellikleri
- Sürükleyici oyun deneyimi
- Farklı zorluk düzeyleri
- Minimalist grafikler
- Zorlu bölümler
- Liderlik tablosu
Lumi's Journey oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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