Lumi's Journey, becerilerinizi ve reflekslerinizi sergileyip zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Bir hayli zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Lumi's Journey, minimal grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda blokların arasından geçmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı öldürmek için tercih edebileceğiniz Lumi's Journey, aynı zamanda Flappy Bird'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Hoş animasyonlarla donatılan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Sınırsız eğlence deneyimi sunan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Lumi's Journey Özellikleri

Sürükleyici oyun deneyimi

Farklı zorluk düzeyleri

Minimalist grafikler

Zorlu bölümler

Liderlik tablosu

Lumi's Journey oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.