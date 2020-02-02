Etkileyici savaş kostümlerine sahip onlarca karakterden oluşan güçlü bir ordu kurarak nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız ve soluksuz oynayacağınız Lumia Saga, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Gerçek zamanlı PVP savaşları ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı yeteneklere ve saldırı özelliklerine sahip onlarca savaşçıdan oluşturduğunuz ekibinizle birlikte dev canavarlara karşı mücadele etmek ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplamaktır.

Her karakterin kendisine has özellikleri ve kostümleri bulunmaktadır. Ayrıca seviye atladıkça kilidini açabileceğiniz birçok yeniş kahraman ve savaş malzemesi yer almaktadır. Gerçek zamanlı savaşlarda rol alarak arkadaşlarınızla birlikte nefes kesen müsabakalara çıkabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Lumia Saga, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.