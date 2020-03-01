Ölümsüzlüğün sırlarını bulmak için aksiyon dolu bir maceraya atılacağınız ve dev yaratıklara karşı savaşarak ganimet toplayacağınız Luminous Sword, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici 3 boyutlu grafikler ve keyif verici ses efektleriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, eşsiz tasarımlarıyla ve göz kamaştıran kostümleriyle dikkat çeken onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle kozlarınızı paylaşmak ve ölümsüzlüğün peşinde koşmaktır. Karakterlerinizi dilediğiniz gibi giydirebilir ve ganimet kazandıkça yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Seviye atladıkça yeni karakterlerin kilidini açabilir ve görev haritasında ilerleyebilirsiniz. Bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ruh eşinizi bulabileceğiniz birbirinden güzel yüzlerce karakter ve savaşlarda yaralanacağınız ölümcül silahlar yer almaktadır. Zorlu görevlerin üstesinden gelerek seviye atlayabilir ve ruh eşinizi bularak romantizme doyabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Luminous Sword, oldukça kalabalık bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.