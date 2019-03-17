Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Magic City, büyüleyici bir köy kurarak çeşitli ürünler üretebileceğiniz ve altın kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Masal havası yaratan eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sihirbazlarla ve cadılarla birlikte sıfırdan bir köy inşa etmektir. Köyünüze çeşitli binalar ve altın madenleri kurabilirsiniz. İşçiler çalıştırarak köyün daha hızlı gelişmesini sağlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede yeni karakterlerin ve objelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda büyücü, sihirbaz, cadı, ejderha, goblin, prenses ve prens gibi onlarca farklı karakter yer almaktadır. Köyünüzdeki ağaçları ve taşları kaldırarak boş alanlar oluşturabilir ve farklı binalar inşa edebilirsiniz. Hemen her şey için altına ve elmasa ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle köyünüzü doğru bir şekilde yönetmeli ve düzenli olarak altın kazanmalısınız.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Magic City, farklı bir deneyim kazanabileceğiniz kaliteli bir oyundur.