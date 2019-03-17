Magic VS Monster Android cihazlar için arcade oyunudur. Oyunda bir sihirbaz olarak çeşitli canavarları ezeceksiniz. Asânızı kullanın, mistik güçleri serbest bırakın ve toprağı yeniden kazanmak, vatanı korumak ve Hayalet Şövalyeleri'nden istilayı önlemek için çeşitli becerilerini göster.

Magic VS Monster'da sihir gücüne sahip bir büyücüsün ve canavar ordusunu topraklarından çıkarmalısın. Pinball yeteneğinizi geliştirin, sihirli yeteneklerinizi kanıtlayın, canavarları ezin ve vatanını koruyun, büyü ustası olun! Farklı haritalarda, Will Mountains, Mystical Valley, Lava Land gibi çeşitli güçlü canavarlarla savaşacaksınız.

Dövüş stiline göz kulak olun ve başarılı bir şekilde zafere ulaşabilmeniz için dövüş stratejinizi geliştirin. Ayrıca savaştaki sihirli bariyerinize de dikkat et, bu senin son kalen! Daha güçlü büyü gücü elde etmek için gelişmiş karakterleri kullanın.







