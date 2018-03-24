Magnus Trainer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir satranç oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harika maçlar çıkarabileceğiniz oyunda hem satranç oynamayı öğreniyor hemde zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli yoldan satranç öğrenebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dünya liderleriyle birlikte satranç oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay menüleri ve basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda basit bir şekilde satranç öğrenebiliyorsunuz. Hiç bilmeyenler için farklı zorlukta antremanların yer aldığı oyunda deneyim kazanabiliyorsunuz. Ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla da mücadele edebiliyorsunuz. Kolay kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı Magnus Trainer oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer satranç oynamayı seviyorsanız Magnus Trainer tam size göre diyebilirim. Temelden en üst düzeye kadar kendinizi sınayabileceğiniz bir satranç oyunu olan Magnus Trainer sizleri bekliyor.

Magnus Trainer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.