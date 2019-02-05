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Mahjong City Tours 23.3.0 (Android)
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  5. Mahjong City Tours - Android İçin Masa Oyunudur

Mahjong City Tours

23.3.0
Android
Mahjong City Tours
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bilmeceler çözeceğiz.

Mobil platformda masa oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Mahjong City Tours: An Epic Journey and Quest yayınlandı.

Bir nevi puzzle oyunu olarak karşımıza çıkan yapımda sade ve kullanıcı dostu bir tema yer alıyor. Ses efektleri ile desteklenen oyunda dünyanın dört bir yanında muhteşem yolculuklar yapacak ve benzersiz bulmacalar çözeceğiz. Çarpıcı grafiklerin yer aldığı yapımda ilerledikçe daha zorlu içerikler karşımıza çıkacak.

250’den fazla nadir hediyelik eşyanın yer aldığı oyunda haftalık turnuvalarda boy gösterebilecek ve farklı görevleri yerine getirebileceğiz. Zorlu bilmeceler ile karşılaşacağımız oyunda dünyanın en iyi şehirlerini de gezme fırsatı elde edeceğiz.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Mahjong City Tours: An Epic Journey and Quest tamamen ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.

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