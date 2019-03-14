Make It Rain: The Love of Money - Fun & Addicting

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve 5 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Make It Rain-The Love of Money, dilediğiniz gibi para basabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Basit ve kolay anlaşılır tasarımı ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, günlük can sıkıntısını gidermek için istediğiniz miktarda kağıt ve bozuk para üreterek stres atmaktır. Ekranı yukarı doğru kaydırarak para üretebilir ve çeşitli objeler alabilirsiniz. Maksimum miktarda para kazanmak için ekranı olabildiğince hızlı kaydırmalısınız. Bu sayede sürekli olarak para kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda, para yağmuruna tutulabilirsiniz. Ürettiğiniz paralarla çeşitli yatırımlar yapabilir ve daha da zengin olabilirsiniz. Dilerseniz paranızı bankaya yatırabilir ve şans oyunları oynayabilirsiniz.

Android, İOS ve Windows işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Make It Rain-The Love of Money, farklı konusu ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.