Hayvanlar aleminin kralı aslan derler ya, işte bu oyunda öyle değil. Mama Hawk, her zaman güçsüzlere yardım eder ve yavruları yuvalarına götürür. Ceylanlara ve midilliye sahip çıkar, gökyüzünü ve yeri aynı anda yönetebilir. Hadi Mama Hawk'ınızı alın ve hayvanlar aleminin yeni kralı olun!

İçerisinde pek çok etkileşimi barındıran oyunda bir kuşu yönetiyoruz. Ancak bu kuş, 70'den fazla hayvanı besleyebiliyor ve yardımcı olabiliyor. Böylece doğanın düzenini koruyorken aynı zamanda kendini de doyurmuş oluyor. Bu anlamda gerçekten eğlenceli bir oyun olan Mama Hawk, farklı hayvanları da besleyebiliyor.

Mama Hawk kendisini büyüleyen hayvanları alabilir ve aç bebeklerin yuvasına sevimli bir tavşan atmaktan tereddüt etmez. Ayrıca yuvasından kaçırılmış olan yavruları tekrardan annesinin yanına bırakır. Böylece herkesin mutlu olmasını sağlayan Mama Hawk, yükseltme ve güçlenme kazanmak için böcek toplar.

Mama Hawk Özellikleri