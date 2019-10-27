Çeşitli görevler üstlenerek gizem dolu olayları inceleyeceğiniz ve yeni yerler keşfederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Management: Lord of Dungeons, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve gizemli hikayeleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sonsuz bir harita üzerinde ilerleyerek esrarengiz olayları kurcalamak ve farklı bölgeler keşfederek düşman birlikleriyle savaşmaktır. Şehrin yönetimini üstlenerek çeşitli üretim alanları oluşturmalı ve ticaret ağını genişleterek ekonomiyi canlı tutmalısınız. Şifacı, demirci, sayman, vergi toplayıcı, buzul gezgini, kaşif, istasyon canavarı ve daha birçok yardımcı ile şehri dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda şehri yönetirken faydalanacağınız onlarca farklı birim ve karakter yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça ulaşabileceğiniz 100 yeni yerleşim alanı bulunmaktadır.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Management: Lord of Dungeons, 100 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.