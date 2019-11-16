Aksiyon ve macera dolu kart savaşları yaparak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve ganimet kazanarak karakterlerinizi geliştireceğiniz Manga Clash, Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmanda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş haritasında ilerleyerek görev bölgelerinde yer alan düşman askerlerini etkisiz hale getirmek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Harita üzerinde yer alan savaşçı kartlarını toplayarak koleksiyonunuzu genişletebilir ve ordunuzdaki asker çeşitliliğiniz artırabilirsiniz. Ayrıca Kahramanlarınızın özel güçlerini geliştirerek onlara yeni özellikler ekleyebilir ve daha da güçlendirebilirsiniz. Aksiyona doyacağınız bağımlılık yapıcı benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ateş püskürten, lazer ışınları savuran, kılıç akrobatlığı yapan ve daha onlarca farklı işleve sahip olan savaşçı karakterler yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek rakiplerinize karşılık verebilir ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplayabilirsiniz. Rol oyunları arasında boy gösteren Manga Clash ile sizde eğlenceli analr geçirebilir ve yeni savaş deneyimleri edinebilirsiniz.