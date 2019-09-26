MAFT Wireless tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam eden Manor Diary ile evleri dekore edeceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak oynanabilen Manor Diary ile birbirinden farklı evi dekore edecek ve hoş görümler elde edeceğiz. En güzel evleri dekore edeceğimiz ve müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacağımız oyunda oldukça zengin bir dünya bizleri bekliyor olacak.

Oyun içerisinde başarılı dizaynlar gerçekleştirdikten sonra daha fazla içeriğin kilidini açabilecek ve daha ileri seviyelere gidebileceğiz. Zengin içeriği ile oyunculara oldukça gerçekçi bir ev dekarasyon simülasyonu sunan yapım ücretsiz yapısı ile de oyuncuları tatmin ediyor.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Manor Diary Google Play üzerinde 4.5 olarak değerlendiriliyor.