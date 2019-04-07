Gerçek ortaçağ tuhaflığını üzerinizde hissedeceksiniz. 5. yüzyıldan daha önce gerçek olmayan Ortaçağ sanatçıları tarafından boyanmış yaratıklarla ve canavarlarla savaşmak üzeresiniz. Paraları topla ve ekipmanını yükselt. Bir sürü silah, kalkan, takılar ve hatta yoldaşları yanına al.

Hikaye olarak sizi 5.yüzyılın karanlık dönemlerine götürecek bu oyunda mitolojik canavarlarla savaşın. Kazandığınız altınla hayatınızı kolaylaştıracak yeni ekipman ve evcil hayvan satın alabilirsiniz. Oyunda farklı amaçlara yönelen patronlarla yüzleşmek zorunda kaldığınızda korkunuzu yenin ve arenaya çıkın.

Orta çağlardan çıkarıltığı düşünülen mitolojik resimlerle eğlenceli bir arcade oyunu olan Marginalia Hero sizi ortaçağa geri döndürmeyi başaracak.