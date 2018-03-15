MARVEL Strike Force, süper kahramanların yer aldığı mükemmel ötesi grafiklere sahip bir mobil oyun. Örümcek Adam, Demir Adam, Elektra, Kaptan Amerika ve diğer Marvel karakterlerini bir araya toplayan yapımda dünyayı kurtarmak için süper kötülerle birlikte savaşıyoruz. Süper kahraman oyunlarını seviyorsanız, hemen Android telefonunuza indirin, çıktığında ilk oynayanlardan biri olun!

Süper kahraman oyunlarında genellikle iyilerin tarafında bulunmamıza izin verilir ve bizimle aynı seviyede kötü adamlar karşımızda yerlerini alır. MARVEL Strike Force’de aralarında Iron Man, Loki, Dr. Strange, Groot, Roket Rakun’un da bulunduğu süper kahramanların yanı sıra süper kötü adamları takımımıza alıp dünyanın dengesini alt üst etmeye çalışan Marvel evreninin en kötülerine karşı savaşıyoruz. Süper güçte kahramanlardan oluşan taburumuzu topladıktan sonra 5’e 5 savaşlara giriyoruz. Yalnız sıra tabanlı oynanış hakim. Yani süper gücünüzü üst üste kullanmamıza izin verilmiyor. Ayrıca karakterler üzerinde tam kontrol hakkına sahip değiliz. Sadece aksiyon tuşlarına dokunuyoruz. Buna rağmen oyun keyif verici.

Campaign dışında etkinlikler, görevler, meydan okumalar sunan yeni MARVEL oyunu, stratejinin öne çıktığı keyifli oynanış sunuyor. Görsel tarafta da “Bir mobil daha ne kadar gerçekçi olabilir?!” dedirtiyor. MARVEL oyunlarının hastasıysanız şimdi ön kayıt yaptırın, çıktığı gün oynamaya başlayın.