Delicious serisinin yaratıcısı olan Game House Original Stories en yeni yemek pişirme oyunu olan Mary le Chef’i piyasaya sundu.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Mary le Chef’de oyuncular 60 farklı restoran seviyesini, 6 büyüleyici bölümü deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Rengarenk grafik açılarına ek olarak oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olan yapım da oyuncular 70 farklı yemeği yaparak müşterileri memnun bırakmaya çalışacaklar.

Birbirinden farklı menüler ile müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacağımız oyun içerisinde aşçılık konusundaki yeteneklerimizi de sınama fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Restoranın tasarımını da dilediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz yapımda ilerledikçe daha fazla içeriğe ulaşabilecek ve restoranımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.

500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Mary le Chef tamamen ücretsiz olarak indiriliyor.