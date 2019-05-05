Maze Subject 360 - A Scary Hidden Object Game

Ürpertici bir kasabada dolaşarak macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz ve Labirentlerin çıkışını bulmak için çeşitli bulmacalar çözebileceğiniz Maze: Subject 360, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürkütücü ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplamak ve gizli nesneleri bularak çıkış kapılarının anahtarlarına ulaşmaktır. Oyunda, güzel bir tatil için yola çıkan fakat arabası kaza yaptığı için bir kasabada mahsur kalan karakterin başından geçen olaylardan bahsedilmektedir. Sinsi bir tuzağa düşen ve labirentlerle dolu bir mekandan çıkmak için mücadele eden bu karakteri yöneterek çıkış kapılarını bulmalı ve bulmacaları çözerek gizli nesnelere ulaşmalısınız.

Oyunda birbirinden zor onlarca bölüm ve her bölümde sayısız gizli nesne yer almaktadır. Bulmaca ve yapboz oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve kayıp objeleri bularak çıkış yoluna doğru gidebilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan Maze: Subject 360 ile sizlerde eşsiz gizli nesne sahneleriyle karşılaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.