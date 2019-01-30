MazM’nin ilk mobil oyunu olak MazM: Jekyll and Hyde ücretsiz bir macera oyunu olarak oyunculara sunuldu.

Hikaye türünde bir macera oyunu olan MazM: Jekyll and Hyde herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabiliyor. Oyun içi bilgilendirici sahnelerin yer aldığı oyunda karanlık bir dünyada ilerlemeye çalışacak ve bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Oldukça sade içeriklere ve basit kontrollere sahip olan oyunda Londra’nın karanlık sokaklarında dolaşacak ve gizemli olaylar ile karşılaşacağız.

Oyun içerisinde ana bir karakteri canlandıracağımız yapımda yaşadığı psikolojik olayları yakından görme fırsatı yakalayacağız. Ücretsiz olarak yayınlanan yapım iki farklı mobil platformda yayınlanması ile 1 milyondan fazla oyuncuya hızlı bir şekilde ulaşmayı başardı.

Google Play’de 4.7 gibi bir skor puanı alan yapım, ülkemiz oyuncuları arasında da oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

İyi eğlenceler dileriz.