Alphaquest Game Studio tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Medieval Life mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor.

Günümüzde Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oynanan Medieval Life ile birbirinden farklı maceralara hazır olun. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan 10 silahın yer aldığı yapımda taktik tabanlı bir savaş sistemi bizleri bekliyor olacak.

Güçlü ve zayıf unsurların yer aldığı yapımda 8 farklı cisim yer alıyor. Farklı etkilere sahip olan içeriklerin yer aldığı yapımda gündüz ve gece döngüsü eşliğinde ilerlemeye çalışacak ve görevleri başarmak için ter dökeceğiz. 76 farklı yaratığında yer aldığı oyunda ilerlemek hiç kolay olmayacak ve tehlikeli anlar ile sık sık karşılaşacağız.

Renkli içerikler eşliğinde oynanan mobil yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.