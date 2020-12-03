Medito, rehberli meditasyonlar, nefes egzersizleri, farkındalık uygulamaları, rahatlatıcı sesler ve daha fazlasıyla zihinsel sağlığınızı geliştirecek tamamen ücretsiz meditasyon uygulaması. Ücretsiz meditasyon, uyku ve farkındalık uygulaması Medito, Google Play’de ve 2020’nin en iyi Android uygulamaları arasında!

Medito İndir

Medito uygulamasında Medito Foundation ve UCLA gibi çeşitli kuruluşlardan eski ve en yeni meditasyon tekniklerine dayanan rehberli ve rehbersiz meditasyonlar bulabilirsiniz. Günde birkaç dakikanızı uygulamaya ayırın ve meditasyonun hayatınızı değiştirecek faydalarını, pozitifliğini ve dönüştürücü etkilerini keşfedin. Uygulama, içinde bulunan çeşitli özelliklerin yardımıyla sizi daha mutlu ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Medito Foundation’ın bu uygulaması herkese minnetkarlık pratiği yapma, kaygı ve stresi yönetme, rahatlama ve pozitifliği bulma yolculuğunda yardımcı olacak.

Medito, insanların depresyon, stres, anksiyet ve diğer olumsuz ruh halleriyle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak için çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Medito Foundation tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Meditasyon ve farkındalık uygulamalarının kaygı ve stresi azaltmaya, kavrama, dikkat ve hafızayı geliştirmeye, daha iyi uyumaya, zihinsel sağlığı iyileştirmeye, odaklanmaya ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Başlangıç ve Orta Seviye Kursları: Başlangıç kursu meditasyon deneyimi çok az olan veya hiç olmayanlar için hazırlanmıştır. Her seans size farkındalık ve meditasyonun temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Bu seanslar arasında Farkındalık, Vipassana, Yargılamayı Ortadan Kaldırma, Dikkatli Yaşam, Meditasyon Bilimi, Negatif Duygular vb. yer alır. Orta seviye rehberli meditasyonlar da farkındalık meditasyonunun temellerini zaten öğrenmiş ve kendilerini daha da geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Kurs, meditasyon pratiğini derinleştirmeye yardımcı olacak kavram ve felsefeleri tanıtır. Bu kurs, Düşüncülerin Kendiliğindenliği, Bilinç, Anksiyete ve Stres yönetimi, Minimal yaşam, Egoyu yok etme vb. üzerine oturumları içerir.

Günlük Meditasyon: Çeşitli seans uzunlukları, arka plan müziği vb. arasından seçim yapma seçenekleriyle mevcut anda daha büyük bir farkındalık duygusu geliştirmeye yardımcı olmak için her gün farklı bir meditasyon seansı

Uyku Meditasyonu, Uyku Sesleri ve Uyku Hikayeleri: İyi uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olan, esenliğin temel taşıdır. Dikkatli nefes alma, Görselleştirme, Beden Taraması, Uyku Hikayelerinin yanı sıra uyku meditasyonu için Mantrayı içeren rehberli uyku meditasyonları, zihninizi sakinleştirerek ve düşüncelerinizi birleştirerek sizi kesinlikle huzurlu ve dinlendirici bir uykuya sokacak.

Stres ve Anksiyete Yönetimi için Meditasyon: Düşünceleri etiketleme, stresli durumlarla başa çıkma, olumsuz duygular vb. içeren seansler, stres ve kaygıyı yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Farkındalık meditasyonu, nihayetinde üzerimizdeki güçleri azaltan deneyim şeklimizi dönüştürerek olumsuz duygularla başa çıkmada yardımcı olabiliyor.

İş Hayatı Yönetimi için Meditasyon: Meditasyon ve farkındalık hayatımızın tüm yönleri üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabiliyor. Bu seanslar daha mutlu ve sağlıklı bir çalışma hayatı sürdürmeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Mükemmel iş-yaşam dengesini bulurken stresi yönetmek, üretkenliği ve güveni artırmak, odaklanmak ve motive olmak gibi konuları kapsar.

Medito, Nefes Egzersizleri, Meditasyon zamanlayıcısı, Minnettarlık, Rutinler, Rahatlatıcı müzikler vb. gibi çeşitli başka meditasyon içerikleri de sunar.