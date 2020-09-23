Meditopia İndir Android: En iyi meditasyon uygulaması
Meditopia, milyonlarca kişinin meditasyon yapmayı ve rahatlamayı öğrenmek için kullandığı Android uygulaması. Google Play’de ücretsiz indirilebilir ve Türkçe olmasının yanında özellikleriyle dikkat çeken meditasyon uygulaması Meditopia ile 10 dakikada meditasyon yapmaya başlayın, stres ve endişelerinizden kurtulun!
Meditopia, diğer meditasyon uygulamalarından farklı olarak uykuya dalmanızı kolaylaştıran ve dinlendiren kısa süreli çözümlerin ötesinde herr üyeye yaş, kültür veya deneyimden bağımsız günlük hayatın içinde birer insan olarak karşılaştığımız konuların tam merkezine inen binlerce derin meditasyon sunuyor. 9 farklı dilde sunulan bu meditasyonların amacı; ilişkiler, beklentiler, kabullenme, yalnızlık, beden algısı, cinsellik, hayatın amacı ve yetersizlik hissi gibi hayatın içindeki deneyimlerin tümünü ele almak. Meditopia’nın amacı; zihinsel dayanıklılık ve içsel barışıklığa ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara ulaşabileceğiniz bir ortam yaratmak.
Meditopia Meditasyon Uygulaması İndir Android
- Binlerce rehberli meditasyon
- Google Fit senkronizasyonu (fakındalık sayımı)
- Karanlık mod seçeneği
- Her gün yeni bir konu içeriğine sahip günlük meditasyonlar
- Günün ilham veren sözleri
- İlerlemenizi kaydetmek için kişisel not alma imkanı
- Farkındalık durumunuzu görmek için Mindful Meter
- Kendinizi zorlamak için arkadaşlarınızla uygulama içi meydan okumalar
- Uyku ve meditasyon için kişisel hatırlatmalar
- Kullanıcı dostu ve kullanıcı odaklı arayüz
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