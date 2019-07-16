Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oynanan Mega Factory simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda aksiyon ve gerilimden uzak eğlenceli bir ortam yer alıyor. Oyuncular para kazanarak iyi bir iş adamı olmaya çalışacaklar. Oyun içerisinde yatırımlar yapacak, kararlar alacak ve ekonomik alanda başarılı bir iş adamı olmaya çalışacağız.

Mega fabrika olarak nitelendirilen yapımda oyuncular yeni fabrikalar yönetebilecek, en büyük zengin olabilmek için ter dökecekler. Oyuncualr 20 farklı fabrika kurabilecek ve basit kontroller ile bu fabrikaları yönetebilecekler. Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan yapımda fabrikaları geliştirebilecek ve daha verimli hale getirebileceğiz.

Rengarenk içerikler eşliğinde oyuncular keyif dolu zaman geçirecekler.