Mega Ramp Stunts 2018 ile mobil platformda yarışlara katılacağız.

Mobil platformda Spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak mobil oyun severlere sunulan Mega Ramp Stunts 2018 bünyesinde birbirinden farklı çok sayıda yarış arabası bulunduruyor. PlayPlanet imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım da kolay kontroller yer alıyor. Oyuncular basit kontroller ile yarışlara hızlı bir şekilde adapte olabiliyor ve eğlence dolu anlar yaşayabilirler.

Sıradan yarışlarda olan pist seçeneklerinin dışına çıkan mobil oyun kendine has yarış pistleri ile oyuncuları oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Kaliteli grafikler eşliğinde biribirinden farklı araçları kullanma fırsatı yakalayacağımız mobil spor oyununda adeta bulutlarun üzerine çıkacak ve kendine has pistler ile adrenalin dolu anlar yaşayacağız.

Son güncellemesini geçtiğimiz ay alan ve Google Play’de oldukça başarılı bir süreç geçiren Mega Ramp Stunts 2018, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanını da elinde bulunduruyor. Oyuncular ücretsiz olarak indirebilir ve yarışlara katılabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.