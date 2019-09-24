Mobil platforma başarılı oyunlar geliştirmeye devam eden Foranj’dan yeni oyunlar gelmeye devam ediyor.

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına ücretsiz bir oyun daha sunan Foranj yine yüzleri güldürmeye devam ediyor. Megapolis City:Village to Town adında klasik oyunlar arasında yer alan yeni oyunda oyuncuları eğlenceli bir içerik bekliyor olacak.

Kendimize ait bir şehir inşa etmeye çalışacağımız Megapolis City:Village to Town’da oyuncular şehirlerini diledikleri gibi inşa edebilecek ve hayallerindeki şehri oyun içerisine aktarabilecekler. Evler inşa edebilecek, yollar yapabilecek, çevreyi süsleyebileceğimiz oyunda tatmin edici bir düzeyde içerik yer alacak.

Oyuncular şehrin sokaklarında diledikleri gibi değişiklikler yapabilecek ve süsleyerek daha hoş görünümler elde edebilecekler. Şehrin yakınına inşa edebileceğimiz çiftlik ile oyuncular buğday, mısır yetiştirebilecek, inek ve tavuk besleyebilecekler.