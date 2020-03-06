Men in Black: Galaxy Defenders, FPS türünde uzaylı avı oyunu. Men in Black (Siyah Giden Adamlar) serisinin resmi mobil oyunu Siyah Giden Adamlar: Galaksinin Koruyucuları’nda Dünyayı işgal etmeye çalışan uzaylıları durdurmaya çalışıyorsunuz. Silahınızı seçin, zırhınızı edinin ve uzaylıları avlamaya başlayın!

Uzaylıları avladığınız mobil FPS oyunu Men in Black: Galaxy Defenders. Sony tarafından Siyah Giden Adamlar resmi mobil oyunu olarak yayınlanan yapımda gezegene saldıran yaratıklarla mücadele ediyorsunuz.

İnsan ve uzaylı ajanlar arasından seçim yapıp kendinizi tehlikenin ortasına bırakıyorsunuz. Uzaylılarla savaşmak elbette kolay değil. Güçlü plazma patlayıcılar, korkun. de-atomizer, gürültülü kriket silahı dahil birçok silahınız mevcut ve zırh kuşanabiliyorsunuz. Farklı oyun modları mevcut. Senaryoya bağlı ilerleyebilir, bölüm sonu canavarlarına hayatta kalma mücadelesi verebilir, arenalarda diğer ajanlara meydan okuyabilirsiniz.