Meow Savaşları mekaniği ve büyüleyici elle çizilmiş karakterleri oynama üzerine kurulu kedi temalı kart savaş oyunudur. Komutan Catrat'a ve demir pençeli tutuşundan Claw Dağı'na ulaşmak için her düşmana (meydan okuyucu) karşı savaşın. Her aşamada yeni bir kedi ve kart yeteneği gözlemleyin.

Meow Wars'da Arkadaşlarınızı bir PVP düelloya davet edin veya küresel bir kitleye karşı olan gücünü test edin. 8 karakter ve 7 arena arasından seçim yapın ve aynı zamanda kendi kedi kartlarnızı yapay zekalı kartların yardımıyla eğitin ve becerilerini geliştirin. İsterseniz hikaye modunda isterseniz de çok oyunculu da oynayın.

Meow Wars Özellikleri