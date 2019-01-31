Merge Food, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olan Merge Food, renkli kurgusu ve eğlenceli atmosferiyle ön plana çıkıyor. Yemek yemeyi ve yapmayı sevenlerin büyük bir zevk ile oynayabileceğini düşündüğüm oyunda büyük bir lokantayı yönetiyorsunuz. Birbirinden lezzetli yemekleri yapabileceğiniz oyunda benzersiz tarifler öğreniyor ve hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Farklı elemanlar ve şefleri işe alarak işleri hızlandırabileceğiniz oyunda müşterilerinizi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve keyifli zaman geçirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Kazançlarınızı arttırmak için elinizi çabuk tutmanız gereken Merge Food'u kaçırmayın.

Merge Food oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.