Merge Up, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve keyifli bir bulmaca tarzı bir mobil oyundur.

Renkli zarları birleştirerek puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyun olarak dikkat çeken Merge Up, arkadaşlarınıza meydan okuyup aynı zamanda da keyifli vakit geçirmenize olanak sağlıyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Puzzle ve bulmaca oyunları seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Gece ve gündüz temasıyla da farklı deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken renkli ve aynı zarların ortak noktalarına dokunmak. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Merge Up, sizleri bekliyor.

Merge Up oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.